« Elle avait dans les yeux, la force de son cœur » Salle Henri-Comte Arles, 26 septembre 2023, Arles.

« Elle avait dans les yeux, la force de son cœur » 26 septembre – 4 octobre Salle Henri-Comte Entrée libre

Elle avait dans les yeux, la force de son cœur. Charles Baudelaire

Isabelle Migotto nous fait pénétrer au cœur même de la féminité, ses secrets, ses troublants mystères.

Fentes carnivores, somptueusement emplumées, délicates et tentatrices, végétales autant qu’animales, origines d’un monde qui obsède et fascine.

L’artiste s’inscrit dans la tradition du meilleur Surréalisme au féminin, André Breton l’aurait très certainement admise dans son exigeant cénacle.

Thierry Taittinger

Écrivain et journaliste

Vernissage le 29 septembre à 18h30

Salle Henri-Comte 28, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 13200 Arles

2023-09-26T10:00:00+02:00 – 2023-09-26T13:00:00+02:00

2023-10-04T15:30:00+02:00 – 2023-10-04T19:30:00+02:00

Peintures Isabelle Migotto