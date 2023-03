Urbain Salle Henri-Comte, 15 avril 2023, Arles.

Urbain 15 – 27 avril Salle Henri-Comte

La passion de l’urbain dans un déroulé rétrospectif à l’huile sur toile.

Une trentaine d’oeuvres réalisées à travers deux décennies nous conduisent dans l’univers pictural de Claude-Max Lochu. Profondément ancré dans la ville, la cité, l’urbanisation de notre monde moderne, il reste néanmoins critique face à l’omniprésence de la technique, du marketing, de la surabondance, de l’uniformisation des objets et de la standardisation de l’être humain. Il est constamment à la recherche du paradis perdu, à l’affût de la poésie du monde qui l’entoure, qui se niche dans recoins du quotidien comme la chaise d’enfant ou la balançoire sous la neige. Ecologiste avant Fridays for future, Claude-Max Lochu met le doigt sur les aberrations de notre époque, sur la fascination qu’elle exerce et le danger qu’elle représente et nous aide à survivre dans la jungle de la ville. Arlésien d’adoption, il a recueilli ses images à travers le monde, principalement à Paris, lieu de vie et de travail durant une trentaine d’années, mais aussi Kyoto, New York, Berlin, Los Angeles, sans oublier la quiétude des villes du sud comme Rabat, Lisbonne et Rome. Durant l’exposition qui aura lieu du 15 au 27 avril 2023 en plein centre historique d’Arles, Claude-Max Lochu présente une sélection des oeuvres les plus significatives de son travail. C’est l’occasion aussi de découvrir la publication récente d’« Objets intranquilles et autres merveille de Claude-Max Lochu » de Bruno Smolarz paru chez Atéki édition.

Ursula Vetter

Vernissage le 16 avril à 18h.

www.lochu.com

Salle Henri-Comte 28, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T11:00:00+02:00 – 2023-04-15T19:00:00+02:00

2023-04-27T11:00:00+02:00 – 2023-04-27T19:00:00+02:00

peintures

Claude-Max Lochu