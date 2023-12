UN PETIT JEU SANS CONSEQUENCE Salle Henri-Claude Guignard Aigrefeuille-sur-Maine, 2 février 2024, Aigrefeuille-sur-Maine.

Aigrefeuille-sur-Maine Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02

fin : 2024-02-04

La compagnie Arlequin est impatiente de vous rencontrer pour leurs permières représentations et vous présenter leur première création : » Un petit jeu sans conséquence » de Jean Dell et Gérald Sibleyras.

Claire et François forment depuis vingt ans un couple modèle . Au cours d’une réunion entre amis, par provocation, ils vont feindre la séparation. Mais ce qui n’était qu’un petit jeu amusant le temps d’un repas va peu à peu tourner au vinaigre …

Vendredi 2 février à 20 h 30

Samedi3 février à 20 h 30

Dimanche 4 février à 15 h

Salle Henri-Claude Guignard

Aigrefeuille-sur-Maine 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire



