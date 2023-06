Exposition « La rivière espérance, à Creysse en Quercy » Salle haute Moulin du Bourg Creysse, 1 juillet 2023, Creysse.

Creysse,Lot

Autour du Cacrey

La rivière Espérance (nom poétisé de la Dordogne): cartes postales et photographies familiales inédites

exposée dans son parcours de Souillac à Carennac.

Salle haute du Moulin du bourg. Tout public. Gratuit..

2023-07-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-08 12:30:00. EUR.

Salle haute Moulin du Bourg

Creysse 46600 Lot Occitanie



Around the Cacrey

La rivière Espérance (the poetized name of the Dordogne): postcards and unpublished family photographs

on display from Souillac to Carennac.

Upper room of the Moulin du bourg. Open to all. Free admission.

En torno al Cacrey

El río Espérance (nombre poético de la Dordoña): postales y fotografías familiares inéditas

expuestas de Souillac a Carennac.

Sala superior del Moulin du bourg. Abierto al público. Entrada gratuita.

Rund um den Cacrey

Der Fluss Espérance (poetisierter Name der Dordogne): Postkarten und unveröffentlichte Familienfotografien

ausgestellt auf seinem Weg von Souillac nach Carennac.

Oberer Saal der Moulin du bourg. Für die gesamte Öffentlichkeit. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Vallée de la Dordogne