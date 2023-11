Atelier de danse autour du spectacle EO Elgar Oinka Salle Harri Xuri Louhossoa, 18 novembre 2023, Louhossoa.

Louhossoa,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du festival Harri Xurri Dantzan, la compagnie Elgar Oinka vous propose un atelier de danse autour de leur spectacle à 10h..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 11:30:00. EUR.

Salle Harri Xuri route principale

Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Harri Xurri Dantzan festival, the Elgar Oinka company offers a dance workshop around their show at 10am.

En el marco del festival Harri Xurri Dantzan, la compañía Elgar Oinka propone a las 10h un taller de danza en torno a su espectáculo.

Im Rahmen des Festivals Harri Xurri Dantzan bietet die Kompanie Elgar Oinka um 10 Uhr einen Tanzworkshop zu ihrer Aufführung an.

