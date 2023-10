Spectacle Xana eta sudur gorri magikoa Salle Harri Xuri Louhossoa, 12 novembre 2023, Louhossoa.

Louhossoa,Pyrénées-Atlantiques

Ce beau spectacle nous entraine dans les joies et les peines de Xana. mais aussi ses désespoirs et ses victoires .Alors qu’elle pense en être incapable, Xana se met enfin à danser. Grâce à la danse, elle exprime ses émotions et réenchante sa vie. Elle danse donc la joie, la colère et la tristesse, et se libère ainsi..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 11:00:00. EUR.

Salle Harri Xuri route principale

Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This beautiful show takes us into Xana’s joys and sorrows, as well as her despair and victories, when she thinks she’s incapable of dancing. Through dance, she expresses her emotions and re-enchants her life. She dances joy, anger and sadness, freeing herself in the process.

Este hermoso espectáculo nos lleva de viaje a través de las alegrías y las penas de Xana, su desesperación y sus triunfos, justo cuando pensaba que no podía bailar. A través de la danza, expresa sus emociones y renueva su vida. Baila su alegría, su rabia y su tristeza, liberándose en el proceso.

Dieses schöne Stück nimmt uns mit in Xanas Freuden und Sorgen, aber auch in ihre Verzweiflung und ihre Siege. Obwohl sie denkt, dass sie es nicht kann, beginnt Xana endlich zu tanzen. Durch den Tanz drückt sie ihre Gefühle aus und verzaubert ihr Leben neu. Sie tanzt Freude, Wut und Traurigkeit und befreit sich so.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Pays Basque