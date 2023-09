Concert Beethoven et Mozart, rêvolutionnaires Salle Harri Xuri Louhossoa, 15 octobre 2023, Louhossoa.

Louhossoa,Pyrénées-Atlantiques

Ouverture des noces de Figaro, Wolfang Amadeus Mozart ; Triple Concerto en Do Majeur, Ludwig van Beethoven ; Symphonie n°6 en Fa majeur « Pastorale », Ludwig van Beethoven.

Le chef d’orchestre Benoît Fromanger invite le prestigieux Trio Wanderer pour l’ouverture de la riche saison de l’Orchestre du Pays Basque. Un programme des plus savoureux retraçant les parcours fascinants de deux grands compositeurs sue sont Mozart et Beethoven. Tous deux ont révolutionné la musique de leur époque pour la rendre intemporelle !

Placement libre et non numéroté..

Salle Harri Xuri

Overture to The Marriage of Figaro, Wolfang Amadeus Mozart; Triple Concerto in C Major, Ludwig van Beethoven; Symphony No. 6 in F major « Pastoral », Ludwig van Beethoven.

Conductor Benoît Fromanger invites the prestigious Trio Wanderer to open the Orchestre du Pays Basque’s rich season. A most delightful program tracing the fascinating paths of two great composers, Mozart and Beethoven. Both revolutionized the music of their time, making it timeless!

Free seating, not numbered.

Obertura de Las bodas de Fígaro, Wolfang Amadeus Mozart; Triple concierto en do mayor, Ludwig van Beethoven; Sinfonía nº 6 en fa mayor « Pastoral », Ludwig van Beethoven.

El director Benoît Fromanger invita al prestigioso Trío Wanderer a abrir la rica temporada de la Orquesta del País Vasco. Un programa de lo más delicioso que recorre los fascinantes caminos de dos grandes compositores, Mozart y Beethoven. Ambos revolucionaron la música de su tiempo y la convirtieron en intemporal

Las localidades son libres y no numeradas.

Ouvertüre zu Figaros Hochzeit, Wolfang Amadeus Mozart; Tripelkonzert in C-Dur, Ludwig van Beethoven; Symphonie Nr. 6 in F-Dur « Pastorale », Ludwig van Beethoven.

Der Dirigent Benoît Fromanger lädt das renommierte Trio Wanderer ein, um die reichhaltige Saison des Orchesters des Baskenlandes zu eröffnen. Ein äußerst schmackhaftes Programm, das die faszinierenden Lebenswege der beiden großen Komponisten Mozart und Beethoven nachzeichnet. Beide revolutionierten die Musik ihrer Zeit und machten sie zeitlos!

Freie Plätze, nicht nummeriert.

