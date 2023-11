atelier de détente pour apprivoiser ses émotions Salle Harmonie Olivet, 12 janvier 2024, Olivet.

atelier de détente pour apprivoiser ses émotions Vendredi 12 janvier 2024, 20h00 Salle Harmonie inscription obligatoire sur ce lien https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/atelier-de-detente-pour-apprivoiser-ses-emotions

Venez participer à cet atelier pratique qui vient compléter la conférence du 6 janvier pour vous apporter un moment de ressourcement pour apprivoiser vos émotions. Venez avec votre tapis, plaid et coussin et votre tenue confortable pour des exercices simples de relaxation puis pour la détente guidée par une relaxologue expérimentée, Florence BARET LARCHER créatrice de l’ huamithérapie et experte en santé émotionnelle!

Apprivoiser ses émotions pour alléger ses tensions c’est ce que nous allons voir pour démarrer cette année 2024! Vous saisirez qu’il n’y pas de mauvaises émotions mais seulement des sensations plus inconfortables qui doivent être entendues avec bienveillance! Avec cette approche positive de l’humanithérapie vous allez réussir à expérimenter avec cet atelier de ressourcement comment avancer autrement avec votre sphère émotionnelle!

Salle Harmonie 146 rue du Général de Gaulle Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/atelier-de-detente-pour-apprivoiser-ses-emotions »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:00:00+01:00

détente relaxation