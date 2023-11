Atelier: détendre son corps pour alléger des tensions Salle Harmonie Olivet, 8 décembre 2023, Olivet.

Atelier: détendre son corps pour alléger des tensions Vendredi 8 décembre, 20h00 Salle Harmonie uniquement sur inscription avec cotisation sur ce lien https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/atelier-detendre-son-corps-pour-alleger-des-tensions

Cet atelier pratique de ressourcement et relaxation fait suite à la conférence sur ce même thème , c’est un très bon complément pour expérimenter comment mieux vous détendre surtout si vous rencontrez des tensions physiques, émotionnelles ou corporelles!

Inscrivez-vous à cet atelier pratique de ressourcement et relaxation pour relâcher vos tensions et détendre votre corps avec des exercices simples suivis d’une détente guidée! Découvrez la puissance de l’humanithérapie cette méthode simple et efficace créée et enseignée par une experte en santé émotionnelle et relaxologue d’expérience , Florence BARET LARCHER , animatrice bénévole au sein de l’ asso mieux être sur Olivet .Venez avec votre tapis, un plaid et un coussin et en tenue souple!

Utilisez ce lien d’inscription https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/atelier-detendre-son-corps-pour-alleger-des-tensions

Salle Harmonie 146 rue du Général de Gaulle Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:00:00+01:00

détente guidée relaxation