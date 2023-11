détendre son corps des clés pour s’alléger des tensions Salle Harmonie Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet détendre son corps des clés pour s’alléger des tensions Salle Harmonie Olivet, 2 décembre 2023, Olivet. détendre son corps des clés pour s’alléger des tensions Samedi 2 décembre, 14h30 Salle Harmonie uniquement sur inscription sur ce lien https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/detendre-son-corps-des-cles-pour-pour-s-alleger-des-tensions Venez assister à cette conférence pour découvrir comment détendre son corps pour s’alléger de toutes tensions tant physiques qu’émotionnelles ou mentales grâce notamment aux bienfaits de l’humanithérapie cette méthode simple et efficace d’allégement émotionnelle! C’est tellement important d’avancer ainsi avec plus de dynamisme tant personnel que professionnel! Voici le lien pour vous inscrire à cette conférence https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/detendre-son-corps-des-cles-pour-pour-s-alleger-des-tensions Salle Harmonie 146 rue du Général de Gaulle Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/detendre-son-corps-des-cles-pour-pour-s-alleger-des-tensions »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/detendre-son-corps-des-cles-pour-pour-s-alleger-des-tensions »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:30:00+01:00 – 2023-12-02T15:30:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Olivet
Lieu Salle Harmonie
Adresse 146 rue du Général de Gaulle
Ville Olivet
Departement Loiret

