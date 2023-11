atelier de ressourcement de l’ asso mieux être Salle Harmonie Olivet, 17 novembre 2023, Olivet.

atelier de ressourcement de l’ asso mieux être Vendredi 17 novembre, 20h30 Salle Harmonie 15 euros pour les adhérents à l’ asso et 20 euros pour les non adhérents

Venez mettre en pratique les bienfaits de l’humanithérapie pour relâcher vos tensions physiques, mentales et émotionnelles en vous exerçant à penser constructif! Cet atelier de ressourcement et relaxation en petit groupe est une opportunité pour rejoindre l’ association mieux être sur Olivet et vous permettre un épanouissement libérateur! Venez avec votre tapis de sol , un coussin et une tenue confortable pour ce moment de détente et relaxation. Cet atelier s’adresse aux adultes uniquement et l’accès est sur réservation auprès de l’ asso mieux être.

Salle Harmonie 146 rue du Général de Gaulle Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/atelier-de-ressourcement-pour-penser-constructif »}]

