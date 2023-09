Journée solidaire Diego & ses potos Salle Harana Hasparren, 7 octobre 2023, Hasparren.

Hasparren,Pyrénées-Atlantiques

8h30 accueil randonneur fronton de Zelay

9h départ parcours sur le Mont Ursuya, ravitaillement sur le parcours

8h30 place Harana accueil motards , vienoiserie -café

10h30 départ balade motos hauteur de Hasparren

12h30 parade motos dans la ville

13h apéritif, animé par les chanteurs, la taxaranga koska et danseurs.

Repas avec le chef Cédric ( papa de Diego) sur réservation uniquement, animation musicale par le groupe watson

Exposants et animations tout au long de la journée (expos motos, voitures anciennes, etc…)

Restauration rapide toute la journées ( talos, sandwichs….)

17h30 Mutxiko avec Donamartiriko Txaranga, concert avec ls Pilgrim’s – Triki- Blenders.

Feu d’artifice et concert avec Xutik.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle Harana

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8:30 am welcome hikers Zelay fronton

9am departure from Mont Ursuya, refreshments along the way

8:30 am bikers welcome at Place Harana, refreshments and coffee

10:30 am start of motorcycle ride at Hasparren

12:30 motorcycle parade through town

1pm aperitif, with singers, taxaranga koska and dancers.

Meal with chef Cédric (Diego’s dad) on reservation only, musical entertainment by the group Watson

Exhibitors and entertainment throughout the day (motorcycle shows, vintage cars, etc.)

Fast food all day (talos, sandwiches….)

5:30pm Mutxiko with Donamartiriko Txaranga, concert with ls Pilgrim’s – Triki- Blenders.

Fireworks and concert with Xutik

8h30 bienvenida a los excursionistas frontón Zelay

9h inicio de la ruta en el Monte Ursuya, avituallamiento a lo largo del recorrido

8.30h bienvenida a los moteros en la plaza Harana, refrescos y café

10h30 Salida en moto cerca de Hasparren

12.30 Desfile de motos por la ciudad

13h aperitivo con cantantes, taxaranga koska y bailarines.

Comida con el chef Cédric (padre de Diego) sólo con reserva previa, animación musical a cargo del grupo Watson

Expositores y animaciones durante todo el día (exposiciones de motos, coches de época, etc.)

Comida rápida durante todo el día (talos, bocadillos….)

17.30 h Mutxiko con Donamartiriko Txaranga, concierto con ls Pilgrim’s – Triki- Blenders.

Fuegos artificiales y concierto con Xutik

8.30 Uhr Empfang der Wanderer im Fronton von Zelay

9.00 Uhr Start der Strecke auf den Berg Ursuya, Verpflegung auf der Strecke

8.30 Uhr Harana-Platz Empfang der Motorradfahrer, Kaffee und Kuchen

10.30 Uhr Start der Motorradtour auf der Höhe von Hasparren

12.30 Uhr Motorradparade durch die Stadt

13 Uhr Aperitif, musikalisch umrahmt von Sängern, der Taxaranga Koska und Tänzern.

Essen mit dem Koch Cedric ( Papa von Diego) nur mit Reservierung, musikalische Unterhaltung durch die Gruppe watson

Aussteller und Animationen den ganzen Tag über (Motorräder, Oldtimer, etc.)

Schnellrestaurants den ganzen Tag über (Talos, Sandwiches….)

17.30 Uhr Mutxiko mit Donamartiriko Txaranga, Konzert mit ls Pilgrim’s – Triki- Blenders.

Feuerwerk und Konzert mit Xutik

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque