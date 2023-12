Vide-greniers salle Guy Rossolini La Ferté Macé, 10 février 2024, La Ferté Macé.

La Ferté Macé Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-10 07:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00

Evénement organisé au profit du Téléthon et de la pupille des sapeurs-pompiers

restauration et buvette sur place

entrée gratuite

pour les exposants : 2.50 € le mètre en intérieur et 2 € le mètre en extérieur).

salle Guy Rossolini

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



