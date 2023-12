Atelier PNR La Fresque du Climat Salle Guy Merle Treignac, 18 décembre 2023, Treignac.

Treignac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 18:15:00

fin : 2023-12-18

Prenez part à la « Fresque du climat », un moment pédagogique, ludique et participatif pour mieux appréhender les enjeux climatiques. L’atelier sera suivi d’un buffet de produits locaux. Gratuit..

Salle Guy Merle

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze