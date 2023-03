Bal trad – Oyun Quartet Salle Guy Gonnord, Largeasse (79)

Bal trad – Oyun Quartet Vendredi 17 mars, 20h00 Salle Guy Gonnord, Largeasse (79) 6€ L'Association de Parents d'élèves de l'école publique La Gâtinelle de La Chapelle St Laurent organise un bal trad ouvert à tous. En première partie, les enfants de l'école vous emmeneront dans la danse, avec Mathieu Blanchard, musicien intervenant du Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais. C'est ensuite le groupe Oyun Quartet qui animera le bal : Thomas Badeau – clarinette et chantJulien Evain – accordéon diatonique et chantCamille Jagueneau – violon et chantJean-Marie Jagueneau – accordéon diatonique et chant Adulte : 6€Enfants moins de 12 ans : gratuit

