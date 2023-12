[Théâtre] Superstichieuse Salle Guy de Maupassant Offranville, 15 avril 2024, Offranville.

Offranville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 20:30:00

fin : 2024-04-15

Corinne est persuadée que Xavier est l’amour de sa vie, et ce, suite à une prédiction astrale !

Pour Xavier cette soirée vire au cauchemar entre Adélaïde, bourgeoise guindée et Corinne, caissière loufoque. Ces dames vont en effet lui en faire voir de toutes les couleurs.

Cette pièce tout en quiproquos et rebondissements vous fera, à coup sûr et contrairement à Xavier, passer une excellente soirée !.

Corinne est persuadée que Xavier est l’amour de sa vie, et ce, suite à une prédiction astrale !

Pour Xavier cette soirée vire au cauchemar entre Adélaïde, bourgeoise guindée et Corinne, caissière loufoque. Ces dames vont en effet lui en faire voir de toutes les couleurs.

Cette pièce tout en quiproquos et rebondissements vous fera, à coup sûr et contrairement à Xavier, passer une excellente soirée !

Corinne est persuadée que Xavier est l’amour de sa vie, et ce, suite à une prédiction astrale !

Pour Xavier cette soirée vire au cauchemar entre Adélaïde, bourgeoise guindée et Corinne, caissière loufoque. Ces dames vont en effet lui en faire voir de toutes les couleurs.

Cette pièce tout en quiproquos et rebondissements vous fera, à coup sûr et contrairement à Xavier, passer une excellente soirée !

.

Salle Guy de Maupassant

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie