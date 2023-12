[Théâtre] Amants à mi-temps Salle Guy de Maupassant Offranville Catégories d’Évènement: Offranville

Seine-Maritime [Théâtre] Amants à mi-temps Salle Guy de Maupassant Offranville, 29 janvier 2024, Offranville. Offranville Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-29 20:30:00

fin : 2024-01-29 Vincent, marié, père de 2 enfants adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15h au mercredi 15h. Christian, marié, père de 2 enfants adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du mercredi 15h au vendredi 15h. Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, jusqu’au jour où….

Vincent, marié, père de 2 enfants adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15h au mercredi 15h. Christian, marié, père de 2 enfants adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du mercredi 15h au vendredi 15h. Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, jusqu’au jour où…

Vincent, marié, père de 2 enfants adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15h au mercredi 15h. Christian, marié, père de 2 enfants adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du mercredi 15h au vendredi 15h. Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, jusqu’au jour où… .

Salle Guy de Maupassant

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie Détails Catégories d’Évènement: Offranville, Seine-Maritime Autres Code postal 76550 Lieu Salle Guy de Maupassant Adresse Salle Guy de Maupassant Ville Offranville Departement Seine-Maritime Lieu Ville Salle Guy de Maupassant Offranville Latitude 49.8737134 Longitude 1.04472019 latitude longitude 49.8737134;1.04472019

Salle Guy de Maupassant Offranville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/offranville/