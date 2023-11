[Spectacle] L’incroyable rendez-vous Salle Guy de Maupassant Offranville, 23 décembre 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

Rejoignez Anna et Elsa, Olaf, Mickey, Minnie et Donald dans un périple, qui leur fera découvrir qu’il n’y a rien de plus magique que le véritable amour.

Laissez-vous séduire par cette comédie musicale et partez à la rencontre de toutes vos Princesses et personnages préférés.

Ce Spectacle d’Animation vous transportera dans cet Univers féérique, et vous fera voyager à travers les plus grands classique pour petits et grands.

Cet Incroyable Rendez-Vous de l’amitié, laissera des souvenirs inoubliables à toute la famille..

2023-12-23 15:00:00 fin : 2023-12-23 . .

Salle Guy de Maupassant

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Join Anna and Elsa, Olaf, Mickey, Minnie and Donald as they discover that there’s nothing more magical than true love.

Let yourself be seduced by this musical comedy and meet all your favorite Princesses and characters.

This animated show will transport you to a fairytale universe, and take you on a journey through the greatest classics for young and old.

This Incredible Rendez-Vous of Friendship will leave unforgettable memories for the whole family.

Únete a Anna y Elsa, Olaf, Mickey, Minnie y Donald en un viaje para descubrir que no hay nada más mágico que el amor verdadero.

Déjate seducir por este musical y conoce a todas tus princesas y personajes favoritos.

Este espectáculo de animación te transportará a un mundo de cuento de hadas y te hará viajar a través de los grandes clásicos para grandes y pequeños.

Esta Increíble Cita de Amistad dejará recuerdos inolvidables a toda la familia.

Begleite Anna und Elsa, Olaf, Mickey, Minnie und Donald auf einer Reise, auf der sie entdecken, dass es nichts Magischeres gibt als die wahre Liebe.

Lassen Sie sich von diesem Musical verzaubern und treffen Sie all Ihre Lieblingsprinzessinnen und -charaktere.

Diese Animationsshow wird Sie in dieses märchenhafte Universum entführen und Sie auf eine Reise durch die größten Klassiker für Jung und Alt mitnehmen.

Dieses unglaubliche Rendez-Vous der Freundschaft wird der ganzen Familie unvergessliche Erinnerungen bescheren.

Mise à jour le 2023-11-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche