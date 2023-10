[Festival Novembre en Normandie] Léonard de Vindi naissance d’un génie Salle Guy de Maupassant Offranville, 21 novembre 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

Séparé de force de sa mère, le jeune Léonard de Vinci vit avec son père, un tyran qui passe ses journées à le malmener. Un jour, il choisit comme meilleur ami un grand carnet de cuir aux pages blanches et commence à y consigner sa vie, ses observations et ses rêves. Au fil des pages de ce singulier journal intime, assistez avec émerveillement à l’éclosion d’un être d’exception..

2023-11-21 20:30:00 fin : 2023-11-21 . .

Salle Guy de Maupassant

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Forcibly separated from his mother, the young Leonardo da Vinci lives with his father, a tyrant who spends his days bullying him. One day, he chooses a large leather notebook with blank pages as his best friend, and begins to record his life, observations and dreams. As you turn the pages of this singular diary, marvel at the birth of an exceptional human being.

Separado a la fuerza de su madre, el joven Leonardo da Vinci vive con su padre, un tirano que se pasa el día acosándole. Un día, elige como mejor amigo un gran cuaderno de cuero con las páginas en blanco y empieza a anotar su vida, sus observaciones y sus sueños. Al pasar las páginas de este diario único, se sorprenderá al ser testigo del nacimiento de un ser humano excepcional.

Der junge Leonardo da Vinci, der gewaltsam von seiner Mutter getrennt wurde, lebt bei seinem Vater, einem Tyrannen, der seine Tage damit verbringt, ihn zu misshandeln. Eines Tages wählt er als besten Freund ein großes Lederbuch mit weißen Seiten und beginnt, sein Leben, seine Beobachtungen und seine Träume darin festzuhalten. Auf den Seiten dieses einzigartigen Tagebuchs erleben Sie mit Staunen das Heranwachsen eines außergewöhnlichen Menschen.

