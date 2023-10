[Festival Novembre en Normandie] Toute une vie sans se voir Salle Guy de Maupassant Offranville, 19 novembre 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

En 1949 naît une héroïne. Celle qui deviendra la première chanteuse pop française. Celle qui, en 1973, quittera le confort douillet des appartements bourgeois parisiens pour une vie rock’n roll et les montagnes rocheuses du Colorado. Celle qui quittera son amoureux comme dans un film, en allant acheter des cigarettes. Véronique Sanson quitte Michel Berger. Et même si elle regrettera la manière dont elle l’a fait, elle ne regrettera jamais l’avoir fait. Mais cette culpabilité nourrira la majorité de ses chansons, et sa « faute » ne sera, semble-t-il, expiée, que par la « douleur » (Le Maudit). Michel et Véronique vont s’écrire toute leur vie au travers de leurs chansons. Ils vont écrire qu’ils continuent à s’aimer, ils vont s’écrire le manque, ils vont s’écrire la souffrance d’être loin, d’être sans..

2023-11-19 16:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Salle Guy de Maupassant

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



In 1949, a heroine was born. She was to become France’s first pop singer. She who, in 1973, left the comfort of bourgeois Parisian apartments for a life of rock?n?roll in the rocky mountains of Colorado. She left her lover as if in a movie, on her way to buy cigarettes. Véronique Sanson left Michel Berger. And even if she regrets the way she did it, she will never regret having done it. But this guilt would nourish the majority of her songs, and her « fault » would, it seems, only be atoned for by « pain » (Le Maudit). Michel and Véronique wrote their entire lives through their songs. They will write that they continue to love each other, they will write the lack, they will write the suffering of being far away, of being without.

En 1949 nació una heroína. Se convertiría en la primera cantante pop francesa. La que, en 1973, dejó la comodidad de los pisos burgueses parisinos por una vida de rock and roll en las montañas rocosas de Colorado. Dejó a su amante como en una película, de camino a comprar cigarrillos. Véronique Sanson dejó a Michel Berger. Y aunque se arrepienta de la forma en que lo hizo, nunca se arrepentirá de haberlo hecho. Pero esta culpa alimentaría la mayoría de sus canciones, y su « falta », al parecer, sólo sería expiada por el « dolor » (Le Maudit). Michel y Véronique escribieron toda su vida a través de sus canciones. Escribían que seguían amándose, escribían la falta, escribían el sufrimiento de estar lejos, de estar sin estar.

Im Jahr 1949 wurde eine Heldin geboren. Diejenige, die zur ersten französischen Popsängerin wird. Sie, die 1973 den gemütlichen Komfort der bürgerlichen Wohnungen in Paris verlässt, um ein Rock’n’Roll-Leben in den felsigen Bergen von Colorado zu führen. Sie verlässt ihren Geliebten wie in einem Film, als sie Zigaretten kaufen geht. Véronique Sanson verlässt Michel Berger. Und obwohl sie die Art und Weise, wie sie es tat, bereuen wird, wird sie es nie bereuen, dass sie es getan hat. Aber diese Schuld nährt die meisten ihrer Lieder, und ihre « Schuld » wird, so scheint es, nur durch « Schmerz » (Le Maudit) gesühnt. Michel und Véronique werden sich ihr ganzes Leben lang über ihre Lieder schreiben. Sie werden sich schreiben, dass sie sich weiterhin lieben, sie werden sich den Mangel schreiben, sie werden sich den Schmerz schreiben, weit weg zu sein, ohne zu sein.

