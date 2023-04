Svetlin Roussev, récital de violon solo à la Tour Eiffel Salle Gustave Eiffel, Tour Eiffel, 23 mai 2023, Paris.

Svetlin Roussev, récital de violon solo à la Tour Eiffel Mardi 23 mai, 20h30 Salle Gustave Eiffel, Tour Eiffel Entrée payante

Violoniste bulgare parmi les plus renommés et reconnus sur la scène internationale, Svetlin Roussev va réjouir le public avec un récital de violon solo unique qui promet une rencontre musicale procurant le plaisir de la performance et des émotions fortes.

Un an après son dernier concert parisien avec l’Orchestre symphonique de la Garde Républicaine, au Musée de l’Armée, Svetlin Roussev interprètera des œuvres de Bach, Paganini, Valle, Hristoskov et Ysaÿe à la salle Gustave Eiffel, au premier étage du symbole de la capitale parisienne dans une ambiance poétique et intimiste.

Connu du public avec sa virtuosité, une expressivité musicale de l’interprétation et un style unique et élégant, Svetlin Roussev mène une brillante carrière de violoniste à travers le monde, en compagnie des plus grands orchestres et musiciens de nos jours.

Le concert est organisé par l’institut culturel bulgare à Paris, à l’occasion de la Fête de la culture et de l’alphabet bulgares – le 24 mai.

Svetlin Roussev /1976/ commence très tôt sa formation au violon auprès de sa mère pédagogue de l’école de musique de Roussé, Bulgarie – sa ville natale, avant d’intégrer en 1991 le Conservatoire National Supérieur de Paris dans les classes de Gérard Poulet, Devy Erlih et Jean-Jacques Kantorow. Il obtient en 1994 le premier prix de violon à l’unanimité avec félicitations du jury ainsi que le premier prix de musique de chambre, avant d’être admis en cycle de perfectionnement. Par la suite, Svetlin Roussev est lauréat de nombreux concours internationaux.

Svetlin est aussi violon solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, après avoir été violon solo de l’Orchestre d’Auvergne, et depuis 2007, Concertmaster du Seoul Philharmonic Orchestra. Il est professeur de violon au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Il se produit également en soliste sans chef en France, ainsi qu’à l’étranger.

Depuis 2011, Svetlin Roussev joue sur un violon Amati-Stradivarius de 1720, prêté par Amundi.

Salle Gustave Eiffel, Tour Eiffel 5 Av. Anatole France, 75007 Paris Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/svetlin-roussev-recital-de-violon-solo »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T20:30:00+02:00 – 2023-05-23T22:00:00+02:00

concert violon