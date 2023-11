MARCHÉ DE NOËL salle Gustave-Collin Lafrimbolle, 26 novembre 2023, Lafrimbolle.

Lafrimbolle,Moselle

Frimbo’loisirs organise un marché de Noël ! Venez-y trouver des cadeaux originaux et artisanaux !

Une petite restauration sera proposée à midi.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

salle Gustave-Collin

Lafrimbolle 57560 Moselle Grand Est



Frimbo?loisirs is holding a Christmas market! Come and find original, handcrafted gifts!

A snack bar will be available at lunchtime.

Frimbo?loisirs organiza un mercado navideño Venga y encuentre regalos originales y artesanales

A la hora de comer habrá un bar.

Frimbo?loisirs organisiert einen Weihnachtsmarkt! Hier finden Sie originelle und handgefertigte Geschenke!

Mittags wird ein kleiner Imbiss angeboten.

Mise à jour le 2023-10-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG