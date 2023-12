Théâtre(s) en Bretagne | Desperate mamies Salle Guillaume Le Caroff Rostrenen, 18 février 2024, Rostrenen.

Rostrenen Côtes-d’Armor

Festival Théâtre(s) en Bretagne

Soirée « fous rires » – Desperate Mamies

L’association C’hoarzhadegoù e Breizh, la Ville de Rostrenen et Prométhée Productions présentent Festival Théâtre(s) en Bretagne , 4ème Edition !

Découvrez la « comédie à succès » du Festival d’Avignon 2019​ : Desperate Mamies

Une Comédie de Fred Vastair avec : Fred Vastair, Wahib Waacha.

Aux « Les Lilas sont morts », petite maison de retraite idéalement située entre l’hôpital et le cimetière, se trouve Yolande Chatimois… Petite grand-mère sans histoire… Et pourtant… !

Entre un gain au loto, une mise sous tutelle, des migrants libyens, un aide-soignant révolutionnaire, une vaccination de trop et la crise « ehpadique »… C’est une pandémie d’évasions qui s’organise !! Grâce à son aide-soignant Wahib, bodybuilder à ses heures perdues, l’entraînement a commencé et la révolution sera bientôt aux portes de l’EHPAD !

Desperate Mamies, c’est de l’amour, de l’amitié, de l’humanité. Mais surtout, surtout… une franche rigolade !!!

De 16h30 à 18h à la Salle Guillaume Le Caroff.

Billetterie :

– sur le site www.theatreenbretagne.bzh

(Promotion spéciale Fêtes de Noël, 15€ la place avec le code promo NOEL2023)

– sur place le jour du spectacle à partir de 15h

Org. Rires en Bretagne

.

Salle Guillaume Le Caroff Vinogen ar feunteun

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne



