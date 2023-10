Théâtre : « Le Basu » Salle Grasset Andance, 22 octobre 2023, Andance.

Andance,Ardèche

Cette nouvelle comédie de la famille Dugomier raconte l’histoire de leur fils Adam qu’elle considère toujours comme un bébé, malgré ses 45 ans, et qu’elle considère comme un « Basu ». Car elle ne comprend pas la plupart de ce qu’il dit….

2023-10-22 15:30:00 fin : 2023-10-22 . EUR.

Salle Grasset

Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



This new comedy from the Dugomier family tells the story of their son Adam, whom she still considers a baby, despite his 45 years, and whom she considers a « Basu ». Because she doesn’t understand most of what he says…

Esta nueva comedia de la familia Dugomier cuenta la historia de su hijo Adam, al que ella sigue considerando un bebé, a pesar de tener 45 años, y al que considera un « Basu ». Como no entiende casi nada de lo que dice…

Diese neue Komödie der Familie Dugomier erzählt die Geschichte ihres Sohnes Adam, den sie trotz seiner 45 Jahre immer noch als Baby betrachtet und den sie als « Basu » bezeichnet. Denn sie versteht das meiste von dem, was er sagt, nicht…

