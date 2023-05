Conférence / Débat – « Crise énergétique, que fait l’Europe ? » Salle Grange de Nègre – Site de Ferrié – Penne d’Agenais Penne-d'Agenais Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Penne-d'Agenais Conférence / Débat – « Crise énergétique, que fait l’Europe ? » Salle Grange de Nègre – Site de Ferrié – Penne d’Agenais, 22 juin 2023, Penne-d'Agenais. Conférence / Débat – « Crise énergétique, que fait l’Europe ? » Jeudi 22 juin, 18h30 Salle Grange de Nègre – Site de Ferrié – Penne d’Agenais Entrée libre La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne organise en partenariat avec le comité de jumelage de Penne d’Agenais une conférence / débat intitulée « Crise énergétique, que fait l’Europe ? ».

L’évènement aura lieu le jeudi 22 juin à 18h30, à la salle Grange de Nègre – site de Ferrié à Penne d’Agenais.

Anne Houtman, ex-représentante de la Commission européenne en France et spécialiste dans les domaines de l'énergie et du climat sera présente pour l'occasion.

