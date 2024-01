L’Embarras du Choix Salle Grand-Salève Veyrier, jeudi 29 février 2024.

L’Embarras du Choix Cie des Plaisantes Jeudi 29 février, 20h00 Salle Grand-Salève De CHF 25.- à CHF 15.-

« Si tu veux être heureux, sois le ! »

A l’heure où sept mille milliards de dollars sont dépensés chaque année en matière de bien-être, où les solutions pour être heureux-ses se vendent prêtes à l’emploi, a-t-on encore le droit d’être malheureux-ses ? Quelle place reste-t-il au choix, aux doutes, à la tristesse et à la liberté individuelle ?

Sans s’interdire l’humour, sans négliger le sensible, la Cie des Plaisantes vous accompagne sur le chemin tortueux du développement personnel et de l’existence. Dans un zapping scénique, L’embarras du choix invite à plonger dans l’intimité de personnes en lutte, de personnes en quête. Et si le « bonheur des uns » faisait parfois « le malheur des autres » ?

Texte et jeu : Wave Bonardi & Julia portier

Mise en scène : Charlotte Riondel

Création lumières : Danielle Milovic

Scénographie : Cie des plaisantes

Costumes : Wave bonardi

Salle Grand-Salève 4, Avenue du Grand-Salève Veyrier 1255 Genève

Juliette Russbach