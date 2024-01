FESTIVAL ANTIGEL : BEKAR + Keffran Salle Grand-Salève Veyrier, 23 février 2024, Veyrier.

FESTIVAL ANTIGEL : BEKAR + Keffran Rap Vendredi 23 février, 20h00 Salle Grand-Salève

Vendredi 23 février – 20h

Salle Grand-Salève / Veyrier

Bekar

celui qui chantait encore il y a quelques années « la mélodie parle plus que les mots », affronte aujourd’hui l’orage avec un véritable premier album. Colère, mélancolie et résilience, l’écriture de Bekar frappe par son immédiateté et sa sincérité. Vingt-cinq années de vie passées aux cribles, de Madrid à Roubaix, sur des productions rap nourries à l’organique signées Lucci (Josman, Georgio, Ben PLG). Étoile montante.

Keffran

Jeune éminence du rap du bout du lac, pur produit du Grand Genève, Keffran a remporté le tremplin Transforme Rap Factory 2023 et se retrouve propulsé sur la scène Antigel, en première partie de Bekar ! Le rappeur originaire d’Annemasse aime l’introspection et manies les mots avec une habileté déconcertante. Toujours à l’affût des dernières innovations musicales, Keffran mélange des sonorités New Wave futuristes et crache son feu partout où il passe.

Ouverture – 19h00

Keffran – 20h00

Bekar – 21h00

Tarifs :

Plein 30.-

Réduit 25.-

Jeune 22.-

Junior 16.-

Festivalier-ère 10.-

Informations et billetterie sur www.antigel.ch

Buvette sur place

Dans le cadre du Festival Antigel

En collaboration avec Transforme Festival

Salle Grand-Salève 4, Avenue du Grand-Salève Veyrier 1255 Genève

