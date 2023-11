FILMARcito | « Un regard à hauteur des enfants » Salle Grand-Salève Veyrier, 22 novembre 2023, Veyrier.

FILMARcito | « Un regard à hauteur des enfants » Mercredi 22 novembre, 14h30 Salle Grand-Salève 5 CHF

Veyrier est heureuse d’accueillir FILMARcito, la section pour le jeune public du Festival FILMAR en América latina qui fête cette année son 25ème anniversaire. Pour cette occasion, la commune propose une projection de courts-métrages sur la thématique du jeu, suivie d’un atelier participatif et créatif.

Courts-métrages « On joue ? » (45 min)

C’est l’occasion pour les plus jeunes de se familiariser avec le cinéma et de découvrir des courts-métrages magiques et éducatifs du vaste continent latino-américain. Les cinéphiles en herbe sont invité.e.s à donner libre cours à leur imagination, à réfléchir à leur rapport au monde et à découvrir des paysages, langues et modes de vie originaux.

Atelier « Cuadros vivos (tableaux vivants) » (1h)

Les artistes afrocolombiennes Cindy Cedeño et Shirlene Malambo Luna proposeront aux participant·e·s de composer des tableaux vivants inspirés d’une scène de la série de courts-métrages. Cette scène sera transposée dans leur univers créatif, qui met en valeur les expressions artistiques afrodescendantes. Les enfants seront protagonistes de la création de l’œuvre, qui les invite à se positionner par rapport à ce qui est présenté et à se questionner sur le racisme et la richesse de la diversité culturelle.

Salle Grand-Salève 4 avenue du Grand-Salève Veyrier 1255 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:30:00+01:00 – 2023-11-22T16:30:00+01:00

