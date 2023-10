La Subversion du langage Salle Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, 17 février 2024, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

À travers ce premier seul en scène pour lequel il est accompagné de l’artiste Ferdinand Barbet, il cherche à démystifier la parole politique pour interroger la subversion du langage, celle qui vide les mots de leur contenu pour n’offrir plus aucune prise à la critique..

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . .

Salle Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



In his first one-man show, accompanied by artist Ferdinand Barbet, he seeks to demystify political discourse in order to question the subversion of language, that which empties words of their content so as to leave no room for criticism.

En esta, su primera exposición individual con el artista Ferdinand Barbet, pretende desmitificar el discurso político para cuestionar la subversión del lenguaje, la subversión que vacía las palabras de su contenido para no dejar lugar a la crítica.

In seinem ersten Solofilm, für den er von dem Künstler Ferdinand Barbet begleitet wird, versucht er, das politische Wort zu entmystifizieren, um die Subversion der Sprache zu hinterfragen, die die Wörter ihres Inhalts beraubt, um der Kritik keinen Halt mehr zu bieten.

