Dans le cadre de ses 30 ans, l’association Au Gré des Vents propose une nouvelle conférence sur le thème : Mémoire de pêche, pour une mémoire vivante des pêches traditionnelles en Loire-Atlantique.

Cette conférence sera donnée par Madame Catherine Vadon, océanographe, ancienne maître de conférences au muséum national d’histoire naturelle de Paris.

Tout au long des siècles, les eaux poissonneuses de l’estuaire de la Loire furent des lieux privilégiés de la pêche. De Paimboeuf à Nantes, les techniques étaient innombrables, finement adaptées aux arrivées successives des poissons migrateurs, aux courants, aux crues et décrues du fleuve.

D’octobre à janvier, on déployait de lourdes sennes pour intercepter les vigoureux saumons arrivant des eaux froides de l’Atlantique. De mars à mai, on faisait dériver les filets maillants qui barraient la route des aloses remontant avec le flot. Les anguilles se piégeaient dans des bosselles, au carrelet, à la fouine, tandis que les petites civelles qui remontaient la Loire en hiver, étaient recueillies, par millions, à l’aide de simples tamis. Sur la côte, l’arrivée printanière de la sardine, au rôle économique considérable, était attendue avec impatience, car de nombreux métiers, tant au Croisic qu’à La Turballe, en dépendaient : pêcheurs, constructeurs de bateaux, voiliers, ramendeuses de filets, revendeuses, ouvrières des conserveries, … A bord de solides dundees, certains traquaient le thon jusqu’au dangereux plateau de Rochebonne. Pour d’autres, c’était le maquereau de ligne, à la strouille, la langouste à la barrique, le congre au bao, …

Aujourd’hui, la vitalité de cette tradition de pêche se trouve rudement confrontée aux profondes mutations de nos environnements, de nos techniques et de nos sociétés.

Pour que reste vivante la mémoire de ces nobles savoir-faire traditionnels, éléments fondamentaux du patrimoine et de l’identité de notre région, la transmission de leur connaissance est essentielle.

C’est cette mission de pérennisation et ce travail de recherche (témoignages, matériel, photos, …) que « Mémoire de Pêche » s’efforce depuis près de 30 ans de mener à bien, pour les générations actuelles et à venir.

Catherine Vadon est océanographe, titulaire d’une thèse de Doctorat en Océanographie Biologique. Elle était Maître de Conférences au Muséum National d’Histoire naturelle jusqu’en 2022. Aujourd’hui elle se consacre à l’édition d’ouvrages grand public sur l’océan et publie régulièrement pour la revue « Le Chasse-Marée ».

Salle Grand Bleu Terrasse de la Criée, Port de la Turballe 44420 La turballe

