Laon Lecture dessinée à Laon : « Comment construire une cathédrale » Salle gothique Bernard-de-Clairvaux Laon, 16 septembre 2023, Laon. Lecture dessinée à Laon : « Comment construire une cathédrale » 16 et 17 septembre Salle gothique Bernard-de-Clairvaux Entrée libre Justo Gallego est un homme de 95 ans qui, depuis 1961, construit une cathédrale de ses mains, seul, dans la grande banlieue de Madrid.

Adapté du récit de Mark Greene, ce texte raconte la fabuleuse traversée d’un homme pour qui rien n’est impossible.

Un spectacle de la Compagnie La Camphinoise.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

