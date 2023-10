Balade pédestre « Bailleul, ville reconstruite » salle gothique au pied du beffroi Bailleul, 14 octobre 2023, Bailleul.

Balade pédestre « Bailleul, ville reconstruite » Samedi 14 octobre, 14h00, 15h30 salle gothique au pied du beffroi Dès 7 ans, places limitées.

A la découverte de l’histoire et des enjeux de la reconstruction de cette ville, devenue modèle d’architecture néoflamande après la Grande guerre.

Dans cette ville entièrement dévastée en 1918, un gigantesque chantier de reconstruction est mené par l’architecte Louis-Marie Cordonnier, fervent défenseur de l’identité régionaliste qui œuvre dans tout le Nord de la France. Il s’inspire de villes prestigieuses telles que Bruges ou Gand pour faire de Bailleul le fleuron du style néo-flamand. Vous découvrirez les rues et serez séduit par ses maisons aux pignons à pas de moineaux ou volutes baroques, et aux façades de briques de couleurs chaudes mêlées à la pierre blanche, ornées de fenêtres à meneaux. Votre regard sera attiré également par les mascarons et les fers d’ancrage.

salle gothique au pied du beffroi place Charles de Gaulle, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 500 600 http://www.ville-bailleul.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 49 23 79 »}, {« type »: « email », « value »: « bailleul@coeurdeflandre.fr »}] Monument historique, Patrimoine mondial de l’UNESCO Parking en face sur la Grand’Place et derrière sur la Place Achille Liénart

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:15:00+02:00

2023-10-14T15:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:45:00+02:00

