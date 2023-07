Balade pédestre « A la découverte des quatre madones de Bailleul », suivie d’un goûter durable et équitable Salle gothique au pied du beffroi Bailleul Catégories d’Évènement: BAILLEUL

Nord Balade pédestre « A la découverte des quatre madones de Bailleul », suivie d’un goûter durable et équitable Salle gothique au pied du beffroi Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul. Balade pédestre « A la découverte des quatre madones de Bailleul », suivie d’un goûter durable et équitable Samedi 16 septembre, 15h00, 16h30 Salle gothique au pied du beffroi Sur réservation. Départ au pied du beffroi. Balade pédestre qui permet de découvrir les quatre madones de la ville. Organisée par la paroisse. Salle gothique au pied du beffroi Grand’place, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 49 23 79 http://www.coeurdeflandre.fr [{« type »: « email », « value »: « bailleul@coeurdeflandre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328492379 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

