Nord Exposition «Bailleul, ville modèle de la Reconstruction Néo-Flamande» Salle gothique au pied du beffroi Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul. Exposition «Bailleul, ville modèle de la Reconstruction Néo-Flamande» 16 et 17 septembre Salle gothique au pied du beffroi Visite libre Visite libre et découverte multimédia du beffroi à 360° Salle gothique au pied du beffroi Grand’place, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 49 23 79 http://www.coeurdeflandre.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

