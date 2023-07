Journées du Matrimoine – Les précieuses femmes de Lettres Salle Gisèle Halima – Mairie Annexe Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journées du Matrimoine – Les précieuses femmes de Lettres Salle Gisèle Halima – Mairie Annexe Paris, 16 septembre 2023, Paris. Journées du Matrimoine – Les précieuses femmes de Lettres Samedi 16 septembre, 18h00 Salle Gisèle Halima – Mairie Annexe CONFÉRENCE

Sur les pas de la « Souveraine des Précieuses » Madeleine de Scudéry (1607-1701), découverte de ces « précieuses femmes de Lettres » — Antoinette Deshoulières (1638-1694), Marie-Catherine de Villedieu (1640-1683), Madeleine de Sablé (1599-1678), Marie-Jeanne Lhéritier (1664-1734), poétesses, écrivaines, dramaturges, romancières. En dehors des salons précieux, leurs audaces de pensée et d’expression ont suscité la polémique.

Avec Édith Payeux, professeure agrégée de Lettres classiques, autrice, violoniste, conférencière Salle Gisèle Halima – Mairie Annexe 26 rue Mouton Duvernet Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hf-idf.org/le-matrimoine/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

