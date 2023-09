Préserver la biodiversité Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Préserver la biodiversité Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan, 3 octobre 2023, Castanet-Tolosan. Préserver la biodiversité Mardi 3 octobre, 19h00 Salle Ginette Forgues Mardi 3 octobre à 19h, une restitution de l’atlas de la biodiversité est organisée par le Sicoval et la Mairie de Castanet-Tolosan en salle Ginette Forgues.

Nature en Occitanie fera une présentation des résultats de ses inventaires, ainsi que le bureau d’étude Ecotone qui a réalisé des inventaires sur les chiroptères.

L’association Arbres et Paysages d’Autan fera également une présentation sur les plantations de haies champêtres. Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T19:00:00+02:00 – 2023-10-03T21:00:00+02:00

Salle Ginette Forgues
16 avenue de Toulouse
Castanet-Tolosan 31320
Haute-Garonne
Occitanie

