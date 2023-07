Jeu-parcours d’orientation patrimonial Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan, 16 septembre 2023, Castanet-Tolosan.

Jeu-parcours d’orientation patrimonial Samedi 16 septembre, 14h00 Salle Ginette Forgues Participation libre. Entrée libre.

À partir d’une carte de la ville et de photos, retrouvez et redécouvrez des lieux de votre quotidien où se trouvent cachés des QR codes ! Scannez ces derniers pour obtenir des mots et assemblez, lieux par lieux, un poème d’un poète-paysan castanéen !

Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 89 09 http://castanet-tolosan.fr/ Découvrez des lieux emblématique de l’omniprésence de l’eau à Castanet-Tolosan au cours d’une excursion patrimoniale accompagnée par une application ludique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Mairie de Castanet-Tolosan