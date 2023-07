Venez découvrir cette exposition temporaire inédite ! Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Venez découvrir cette exposition temporaire inédite ! Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan, 16 septembre 2023, Castanet-Tolosan. Venez découvrir cette exposition temporaire inédite ! Samedi 16 septembre, 14h00 Salle Ginette Forgues Gratuit. Entrée libre. Cette année, les cartes géographiques sont mises à l’honneur au cours d’une exposition temporaire rythmée par deux jeux-concours. Venez explorez Castanet-Tolosan vu du ciel et tentez votre chance pour y situer les lieux et dates remarquables de la ville ! Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 89 09 http://castanet-tolosan.fr/ Découvrez des lieux emblématique de l’omniprésence de l’eau à Castanet-Tolosan au cours d’une excursion patrimoniale accompagnée par une application ludique ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

