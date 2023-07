Promenez-vous en calèche dans Castanet-Tolosan ! Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Promenez-vous en calèche dans Castanet-Tolosan ! Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan, 16 septembre 2023, Castanet-Tolosan. Promenez-vous en calèche dans Castanet-Tolosan ! Samedi 16 septembre, 10h00 Salle Ginette Forgues Gratuit. Entrée libre. Le samedi matin, les calèches relieront les quartiers du lac de Rabaudy et des Fontanelles au marché de la place Argyroupoli.

Le samedi après-midi, à partir de la salle Ginette Forgue, les calèches vous proposeront un circuit dans le centre historique de la Ville ! Salle Ginette Forgues 16 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 05 62 71 89 09 http://castanet-tolosan.fr/ Découvrez des lieux emblématique de l’omniprésence de l’eau à Castanet-Tolosan au cours d’une excursion patrimoniale accompagnée par une application ludique ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

