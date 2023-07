Eurotoy 2023 – Bourse internationale de la poupée et du jouet ancien Salle Gilles Alain Billiet Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Eurotoy 2023 – Bourse internationale de la poupée et du jouet ancien Salle Gilles Alain Billiet Wambrechies, 24 septembre 2023, Wambrechies. Eurotoy 2023 – Bourse internationale de la poupée et du jouet ancien Dimanche 24 septembre, 09h00 Salle Gilles Alain Billiet Billet couplé Eurotoy + Musée : 4€ adulte / 2€ enfant / Gratuit (-4ans) Un cap est franchi : Eurotoy fête sa 30ème !

Venez fêter ce passage à la trentaine parmi les innombrables objets datant des siècles précédents.

Des jouets de qualité, des antiquités et des pièces rares à acquérir ou à découvrir en famille : voiture en tôle, dinky-toys, trains, bateaux, ours, poupées, vêtements, meubles miniatures… Eurotoy c’est aussi cette année deux expositions thématiques : « Lego Creator Expert » « Le Petit Monde de Bleuette ». Claire dédicacera à cette occasion son livre sur cette célèbre poupée. L’entrée est à 4€ pour les adultes, 2€ pour les enfants de plus de 4 ans et vous permet aussi de visiter le Musée de la Poupée et du jouet Ancien, installé dans l’aile droite du château de Robersart (avenue de Robersart, à 10 minutes à pied, ouvert de 9h à 18h).​ Petite restauration et buvette sur place. Infos/contact : 03 20 39 69 28 / contact@musee-du-jouet-ancien.com Salle Gilles Alain Billiet Salle Gilles Alain Billiet, Av. du Maréchal Foch, 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord [{« link »: « mailto:contact@musee-du-jouet-ancien.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00

2023-09-24T09:00:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00 Jouet ancien Service communication – Ville de Wambrechies Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wambrechies Autres Lieu Salle Gilles Alain Billiet Adresse Salle Gilles Alain Billiet, Av. du Maréchal Foch, 59118 Wambrechies Ville Wambrechies Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Salle Gilles Alain Billiet Wambrechies

Salle Gilles Alain Billiet Wambrechies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wambrechies/