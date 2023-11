MARCHÉ DE NOEL salle Gilbert Becaud La Bussière Catégories d’Évènement: La Bussière

Vienne MARCHÉ DE NOEL salle Gilbert Becaud La Bussière, 3 décembre 2023, La Bussière. MARCHÉ DE NOEL Dimanche 3 décembre, 09h00 salle Gilbert Becaud entrée libre Marché de Noël dimanche 3 décembre dans le centre bourg avec animations pour les enfants : balade en calèche, photos avec le père Noël, pêche à la ligne, possibilité d’écrire sa lettre au père Noël….

nombreuses idées de cadeaux : vente de vêtements, sacs, bougies, décorations, créations, confitures, fruits et légumes….

le comité des fêtes proposera du vin chaud, des crêpes, des assiettes d’huîtres. salle Gilbert Becaud LA BUSSIERE 86310 La Bussière 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 48 03 61 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: La Bussière, Vienne Autres Lieu salle Gilbert Becaud Adresse LA BUSSIERE 86310 Ville La Bussière

