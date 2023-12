Concert du Nouvel An Salle Ghesquière Capinghem Catégories d’Évènement: Capinghem

Nord Concert du Nouvel An Salle Ghesquière Capinghem, 13 janvier 2024, Capinghem. Concert du Nouvel An Samedi 13 janvier 2024, 20h00 Salle Ghesquière réservation nécessaire Plein tarif : 7 euros.

Étudiants, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite : 3 euros.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00

