Donner son sang pour sauver des vies ! 24 – 27 janvier 2024 Salle Gervais

Histoire d’une collecte pas comme les autres

En 1998, le Rotary ropose à l’Établissement français du sang (EFS) de lancer la première collecte « Mon Sang Pour Les Autres » à Toulouse.

L’opération est ensuite reconduite chaque année à Toulouse, et rapidement étendue à d’autres villes.

Plus de deux décennies plus tard, l’opération « Mon Sang Pour Les Autres » connaît un succès toujours grandissant. Depuis 25 ans, plus de 508 000 donneurs ont été accueillis lors des collectes « Mon Sang Pour Les Autres » en France… et ont permis de sauver des dizaines de milliers de vies !

Rendez-vous dans les salons du Capitole

Donné dans un lieu emblématique, le rendez-vous annuel « Mon Sang Pour Les Autres » vise à attirer et sensibiliser un maximum de donneurs.

À Toulouse, ils sont plus de 3 000 à être accueillis lors de chaque édition ce qui fait de l’événement toulousain, la plus grande collecte de sang d’Europe.

Salle Gervais Place du Capitole Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T13:00:00+01:00 – 2024-01-24T19:00:00+01:00

2024-01-27T13:00:00+01:00 – 2024-01-27T19:00:00+01:00