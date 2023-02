Regards Éternels / Mirades Eternes Salle Gervais, 5 février 2023, Toulouse.

Entrée libre

Dans le cadre du jumelage entre les villes de Toulouse et d’Elche (Espagne), une exposition photo est présentée dans la salle Gervais (Hôtel de Ville) du 5 au 12 février 2023.

Salle Gervais Place du Capitole Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Une expostion de Beatriz Navarro

Avec ses photographies de Regards éternels, Beatriz Navarro immerge les spectateurs dans les palmeraies d’Elche, avec toutes leurs nuances et couleurs possibles, au cœur d’une Fête humaine et villageoise. La photographe emmène le public dans les rues de cette ville étape de l’Aéropostale, sereines, avec un air d’hier et d’aujourd’hui ; dans ses plages et ses espaces naturels et dans ses fêtes populaires, comme si elles étaient – ce qu’elles sont – celles de tous.

« Palmeral » et « Festa » (les Misteri d’Elx) ont été déclarés sites du patrimoine mondial par l’Unesco.

Il n’y a pas de distance entre les photographies et ceux qui les contemplent. Le spectateur perçoit inévitablement l’amour et l’émotion avec lesquels ils ont été pris.

Cette exposition met en lumière son œuvre exceptionnelle, et rend un hommage mérité à une vie et une carrière professionnelle intenses, bien que brèves. Son héritage et la ville d’Elche prennent ainsi un envol bien mérité. Toulouse est sa destination privilégiée.



© Beatriz Navarro