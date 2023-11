Nuit du Trad’ 2024 Salle gerbaud, Mussidan (24), 13 janvier 2024, .

Samedi 13 janvier 2024, 20h30 Salle gerbaud, Mussidan (24)

4ème nuit de trad

Le samedi 13 Janvier à Mussidan

En partenariat avec l’agence culturelle Dordogne-Périgord, France Bleu Périgord et Las belutas dau canto

Réservations sur notre Billetterie en ligne https://www.helloasso.com/associations/lo-bornat-dau-perigord/evenements/billeterie-4eme-nuit-du-trad

À partir de 15h – 3 stages seront proposés :

Stages de danses du Sud-ouest avec Françoise et Christian Madiès

Danses collectives, danses en couple, danses individuelles, du Limousin aux Pyrénées, la 4ème nuit du trad va nous proposer un voyage dans l’univers enjoué des danses du Sud-Ouest.

Le stage de danses est spécialement conçu pour s’initier à des incontournables des bals et des répertoires musicaux des trois groupes, et profiter le soir venu, d’une nuit de danses !

Attention : pour des raisons d’organisation, le stage commencera à 15H00 exact, merci de bien arriver à 14H45 au plus tard.

La jauge de la salle est limitée : l’inscription au stage est obligatoire.

Stage d’accordéon diatonique avec Gilles Debecdelièvre

Dans ce stage d’accordéon diatonique, nous aborderons le répertoire périgourdin

Pourra aussi être abordé la question d’harmonie car qui dit accordéon dit aussi accord ! Nous pourrons alors nous pencher sur la main gauche (basses et accords) mais aussi sur la main droite en apprennent quelques accords simples et en travaillent sur l’auto-accompagnement à la main droite.

Ouvert aux débutants et initiés

Accordéon diatonique 2rangs ou plus – Sol/do uniquement

Attention : pour des raisons d’organisation, le stage commencera à 15H00 exact, merci de bien arriver à 14H45 au plus tard.

l’inscription au stage est obligatoire.

Stage de chant des pays d’Oc avec Joachim Montbord

L’atelier abordera le chant à danser en Occitan (pas besoin de parler la langue)

Nous travaillerons sur les caractéristiques du chant traditionnel : style, groove, variation, improvisation, chant à répondre.

Des exercices simples et ludiques aborderont la technique vocale et l’interprétation personnelle.

Attention : pour des raisons d’organisation, le stage commencera à 15H00 exact, merci de bien arriver à 14H45 au plus tard.

Le nombre de participants est limité : l’inscription au stage est obligatoire.

19h : Trad’Apéro avec le groupe Les Drôles de Zinzo

20h30 : Grand bal traditionnel avec Man Encantada, Souches et le duo Absynthe

Man Encantada

Man Encantada propose du bal gascon chanté en langue d’òc ainsi que du concert, les belles mélodies chantées, textes traditionnels et compositions originales, sont rythmés par l’accordéon et la mandole, et s’envolent au souffle du bugle.

Joachim Montbord (Chant, mandole, percussions, boha)

Musicien de bal traditionnel depuis quelques années déjà, Joachim chante les mélodies de Gascogne, et aime mettre en musique les poètes et les textes traditionnels du Sud-ouest.

Gilles de Becdelièvre (Accordéon, chœurs)

Pratiquant les musiques traditionnelles du Périgord et des alentours, Gilles a travaillé sur les fonds collectés en Périgord Noir pour son DEM de musiques traditionnelles à Limoges.

Il a collaboré notamment aux projets « DBDB », « La Poule Noire », »Gargamas », « Nòu »

Jérôme Dubois (Bugle, coquillages, chœurs)

Après une dizaine d’années consacrées aux musiques actuelles (rock, reggae, funk) et au jazz manouche, il étudie le jazz aux conservatoires de Mont de Marsan et Agen avec Jacky Berecochea et Jacques Ballue et valide un DEM. Il le met en pratique avec « The Rix’tet », « Flora Estel Swingtet » (swing) et « On Lee Way » (hardbop) avec lesquels il tourne dans plusieurs festivals en France et en Europe.

Pour les découvrir c’est par ici : https://youtu.be/i60guwKqU8s

SOUCHES

Musiques à danser du Massif Central et Centre-France. Deux jeunes passionné.e.s de ces musiques, à l’accordéon, à la cornemuse et au chant avec l’envie de faire danser sur la musique de leurs racines. Du trad pur Souches, à consommer sans modération !

Léonie Chevalaz (Cornemuses, Pieds, Voix) Charles Pouységur (Accordéons)

Pour les découvrir c’est par ici : https://youtu.be/_GTerN7j_5w

DUO ABSYNTHE

La rencontre entre deux noctambules. Mazurkas rêveuses, scottishes dynamites, bourrées délirantes et improvisation…

​Le « DUO ABSYNTHE », entre mazurkas et langueur… Juchés en bordure de scène, comme deux amis sur un banc qui se donneraient des nouvelles, parleraient de la pluie et du beau temps…Mais nulle banalité dans la musiques du DUO ABSYNTHE !On y célèbre les mélodies avec malice et révérence, on n’y sert que des référence, mais distillées à l’alambic maison…Quand le bal est un caramel au beurre salé, on aime, on danse et on en redemande !

Aurélien Claranbaux : accordéon chromatique bisonore

Sylvain Letourneau : Guitare

Pour les découvrir c’est par ici : https://youtu.be/T-YVF5_17XY

Salle gerbaud, Mussidan (24) 6, Rue Henri Mozé

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-14T02:00:00+01:00

