avec Brave nà, Castanha é Vinovèl et Thouxazun Salle gerbaud, Mussidan (24) 46, Avenue Gambetta Salle gerbaud, 24400 Mussidan, France [{« link »: « mailto:lobornatdauperigord24@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39532 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] NUIT DU TRAD 2023 Salle gerbaud à mussidan programmation définitive à venir au programme : Après-midi : stage de chant avec Guilhem Lopez stage d’accordéon diatonique avec Clément Rousse stage de danses traditionnelles avec Etienne à partir de 20h30 Grand bal avec Thouxazun (guilhem Lopez et clément rousse) brave nà Castanha e vinovel restauration sur place réservations et renseignements 06 19 33 99 30 lobornatdauperigord24@gmail.com source : événement Nuit du Trad publié sur AgendaTrad

