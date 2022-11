Village Zéro Déchet Salle Gérard Philippe, 115 avenue Jean Jaurès, Noisy le Sec Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Seine-Saint-Denis

Village Zéro Déchet Salle Gérard Philippe, 115 avenue Jean Jaurès, Noisy le Sec, 19 novembre 2022, Noisy-le-Sec. Village Zéro Déchet Samedi 19 novembre, 11h00 Salle Gérard Philippe, 115 avenue Jean Jaurès, Noisy le Sec Des stands et des animations pour faire vivre la semaine européenne de réduction des déchets au coeur d’Est Ensemble handicap intellectuel;handicap moteur ii;mi Salle Gérard Philippe, 115 avenue Jean Jaurès, Noisy le Sec 115 rue jean jaures, noisy le sec Centre-Ville – Mairie Noisy-le-Sec 93130 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T11:00:00+01:00

2022-11-19T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Salle Gérard Philippe, 115 avenue Jean Jaurès, Noisy le Sec Adresse 115 rue jean jaures, noisy le sec Centre-Ville - Mairie Ville Noisy-le-Sec lieuville Salle Gérard Philippe, 115 avenue Jean Jaurès, Noisy le Sec Noisy-le-Sec Departement Seine-Saint-Denis

Salle Gérard Philippe, 115 avenue Jean Jaurès, Noisy le Sec Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noisy-le-sec/

Village Zéro Déchet Salle Gérard Philippe, 115 avenue Jean Jaurès, Noisy le Sec 2022-11-19 was last modified: by Village Zéro Déchet Salle Gérard Philippe, 115 avenue Jean Jaurès, Noisy le Sec Salle Gérard Philippe, 115 avenue Jean Jaurès, Noisy le Sec 19 novembre 2022 115 avenue Jean Jaurès Noisy le Sec Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Salle Gérard Philippe

Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis