Les Automnales Raphéloises Salle Gérard-Philipe Raphèle-lès-Arles, 7 octobre 2023, Raphèle-lès-Arles.

Les Automnales Raphéloises 7 et 8 octobre Salle Gérard-Philipe Entrée libre.

Mini salon du livre jeunesse : les Automnales Raphéloises.

Les 7 et 8 octobre 2023 à la salle Gérard Philipe, Raphèle les Arles.

Présentation et vente des livres jeunesse publiés par Verte Plume éditions, la maison d’édition jeunesse associative du pays d’Arles.

Présence d’auteurs et illustrateurs en rencontre dédicace.

Ateliers thématiques et ludiques pour les enfants : coloriage, jeux, collage, éveil musical, sophrologie, fabrication de cigales en argile, jeux de langage.

Animation lecture théâtralisée « Le roi qui puait des pieds ».

Exposition de tableaux et aquarelles originales.

Salle Gérard-Philipe Chemin des Paluns, 13280 Raphèle-lès-Arles Raphèle-lès-Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 02 78 65 »}, {« type »: « email », « value »: « verteplumeeditions@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

enfants livres jeunness

Verte Plume éditions