EN MI SITIO (SEXTET) – COMPAGNIE NICOLAS SAEZ Salle Gérard-Philipe Martignas-sur-Jalle Catégories d’Évènement: Gironde

Martignas-sur-Jalle EN MI SITIO (SEXTET) – COMPAGNIE NICOLAS SAEZ Salle Gérard-Philipe Martignas-sur-Jalle, 10 février 2024, Martignas-sur-Jalle. EN MI SITIO (SEXTET) – COMPAGNIE NICOLAS SAEZ Samedi 10 février 2024, 20h30 Salle Gérard-Philipe Plein tarif : 12 €

Tarif Jeune (moins de 26 ans) : 10 €

Tarif Groupe (à partir de 10 pers.) : 10 €

Tarif Carte Jeune (sur présentation) : 8 € Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00 Inspiré par les plus grands (Paco de Lucia, Vicente Amigo, Antonio Rey) le guitariste revendique son héritage andalou et reste fidèle aux codes du flamenco. Toutefois, un irrésistible besoin de s’ouvrir à d’autres influences l’amène à affirmer un flamenco personnel, presque impressionniste. Les tableaux (instrumentaux, chantés ou chorégraphiés) défilent tels des paysages à contempler, des voyages à entamer, des ombres éparses à dissiper. Les artistes formant le sextet sont issus de la scène flamenca, mais pas seulement : une diversité qui vient nourrir l’originalité de l’ensemble. FLAMENCO MUSIQUE ET DANSE – DUREE : 1H30 – TOUT PUBLIC Tarifs :

– Plein tarif : 12 €

– Tarif Jeune (moins de 26 ans) : 10 €

– Tarif Groupe (à partir de 10 pers.) : 10 €

– Tarif Carte Jeune (sur présentation) : 8 € Salle Gérard-Philipe 14 Av. de Verdun, 33127 Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://martignas.citymag.info/agenda/en-mi-sitio-compagnie-nicolas-saez »}] Spectacle Flamenco Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Martignas-sur-Jalle Autres Code postal 33127 Lieu Salle Gérard-Philipe Adresse 14 Av. de Verdun, 33127 Martignas-sur-Jalle Ville Martignas-sur-Jalle Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Salle Gérard-Philipe Martignas-sur-Jalle Latitude 44.840594 Longitude -0.775745 latitude longitude 44.840594;-0.775745

Salle Gérard-Philipe Martignas-sur-Jalle Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martignas-sur-jalle/