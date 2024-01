MENTALISME MUSICAL AVEC LE JAZZMAN PASCAL FAIDY Salle Gérard-Philipe Martignas-sur-Jalle Catégories d’Évènement: Gironde

Martignas-sur-Jalle MENTALISME MUSICAL AVEC LE JAZZMAN PASCAL FAIDY Salle Gérard-Philipe Martignas-sur-Jalle, 27 janvier 2024, Martignas-sur-Jalle. MENTALISME MUSICAL AVEC LE JAZZMAN PASCAL FAIDY Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Salle Gérard-Philipe Plein tarif : 18 €

Tarif jeune (moins de 26 ans) : 16€

Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) : 16€

Tarif Carte Jeune (sur présentation) : 14€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00 Ce spectacle unique et riche allie la musique à la magie mentale. Pascal Faidy résout un crime, réalise des prouesses de mémoire incroyables, lit dans vos pensées, interprète avec brio ses compositions mélodiques et oniriques. Un spectacle interactif, drôle et fascinant, qui ouvre une porte sur l’imaginaire. MENTALISME MUSICAL/ JAZZ – DUREE : 1h30 – TOUT PUBLIC DES 7 ANS Ce spectacle est programmé dans le cadre du Festival Jallobourde – Le Jazz aux sources. Découvrez aussi : > CHARLENE MARTIN – SONGS FOR SIX « JARDINS » à CESTAS – SAM. 13 JANVIER – 20H30

> ERIC SEVA « FRERES DE SONG » à SAINT-JEAN-D’ILLAC – VEN. 19 JANVIER – 20H30

> ORCHID BIG BAND – à CANEJAN – VEN. 26 JANVIER – 20H30 Tarifs :

– Plein tarif : 18 €

– Tarif jeune (moins de 26 ans) : 16€

– Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) : 16€

– Tarif Carte Jeune (sur présentation) : 14€ Salle Gérard-Philipe 14 Av. de Verdun, 33127 Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://martignas.citymag.info/agenda/mentalisme-musical-avec-le-jazzman-pascal-faidy »}] Mentalisme Mentalismemusical Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Martignas-sur-Jalle Autres Code postal 33127 Lieu Salle Gérard-Philipe Adresse 14 Av. de Verdun, 33127 Martignas-sur-Jalle Ville Martignas-sur-Jalle Departement Gironde Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Salle Gérard-Philipe Martignas-sur-Jalle Latitude 44.840594 Longitude -0.775745 latitude longitude 44.840594;-0.775745

Salle Gérard-Philipe Martignas-sur-Jalle Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martignas-sur-jalle/